Midilli Adası'na kaçmak isteyen mülteciler yakalandı

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İki üniversite bitiren genç bakır işliyor

Gaziantep'te yaşayan ve , iki üniversite bitirmesine rağmen baba mesleği olan bakır işleme ustalığını tercih eden genç, yaptığı bakır ürünleri Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına ihraç ediyor.