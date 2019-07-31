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Midilli Adası'na kaçmak isteyen mülteciler yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri ihbar sonucu başlattığı operasyonda, göçmenlerin kaçması önlendi.

İHA | 31.07.2019 - 09:18..
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Çanakkale’de 38 mülteci, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası'na kaçmak isterken yakalandı.

38 GÖÇMEN YAKALANDI

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar edilen botu Müsellim açıklarında yakaladı.

Ekipler kaçak bot içerisinde 16 erkek, 8 kadın, 14 çocuk toplam 38 mülteciyi yakaladı.

Midilli Adası'na kaçmak isteyen mülteciler yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Yasa dışı yollardan kaçmak isteyen mülteciler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yürütülen işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.

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