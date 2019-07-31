Midilli Adası'na kaçmak isteyen mülteciler yakalandı

Çanakkale’de 38 mülteci, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası'na kaçmak isterken yakalandı.
38 GÖÇMEN YAKALANDI
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar edilen botu Müsellim açıklarında yakaladı.
Ekipler kaçak bot içerisinde 16 erkek, 8 kadın, 14 çocuk toplam 38 mülteciyi yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ
Yasa dışı yollardan kaçmak isteyen mülteciler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yürütülen işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.