Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 50 göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 50 göçmen yakalandı.

KAÇMAYA HAZIR 50 GÖÇMEN

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri minibüs ve otomobili durdurdu.

Araçlarda Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 50 göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA CAN YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan minibüste yapılan aramalarda, çok sayıda can yeleği ele geçirildi.