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Midillilere bira içiren öğrencilere para cezası

Antalya’ya gezi için gelen üniversite öğrencileri, eğlenmek için gittikleri macera parkındaki midillilere alkol içirince karakolluk oldu.

İHA | 30.04.2019 - 15:23..
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden bir grup, düzenlenen gezi kapsamında Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde bulunan bir otele yerleşti. Hafta sonu Kuzdere Mahallesi’nde bulunan macera parkına giden öğrenciler, ATV ile Quad Safari turuna çıkarken, birkaç öğrenci alkollü oldukları için geride kaldı.

Öğrenciler, konukların sevebilmeleri bulunan midillileri görünce ellerindeki alkol şişelerindeki içkiyi hayvanların önüne dökerek içmelerini sağladı.

Midillilere bira içiren öğrencilere para cezası

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçkili öğrencilerin atlara bira içirirken çekilmiş görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca, durumu fark eden hayvanseverler duruma paylaşımlarıyla tepki gösterdi.

Olayı öğrenen Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Av. Alev Ersan’ın başvurusu üzerine Kemer Emniyet Müdürlüğü Ekipleri öğrencilerin konakladığı otele giderek 4 kişiyi gözaltına aldı.Midillilere bira içiren öğrencilere para cezası

KİŞİ BAŞI 700 TL PARA CEZASI

Öğrenciler daha sonra Jandarma’ya teslim edildiler. Hayvanlara Jandarma tarafından kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçlarını içine alan 5199’uncu maddesi 14 / A fıkrasından hareketle Madde 28/K fıkrası uyarınca kişi başı 700 TL idare para cezası verilerek serbest bırakıldı.Midillilere bira içiren öğrencilere para cezası

Midillilere bira içiren öğrencilere para cezası

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