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Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinden işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA | 05.06.2019 - 02:59..
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Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da yakalanan 17 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.Ö, S.G, F.B, A.K, H.D, A.D, A.S.T. ve Ö.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen iki şüpheliden H.B. de işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

SAHİL GÜVENLİĞE TAKILDILAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlenmişti. Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilmiş, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görülmüştü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, M.D, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, H.D. ve Ö.Ö'nün TSK'den, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlenmişti. Şüphelilerden A.D'nin ise mühendis olduğu tespit edilmişti.

İhraç doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. tutuklanmış, kaçışı organize ettiği öne sürülen dört şüpheliden D.A. ve K.S'nin gözaltına alındığı, E.D. ve D.S'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

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