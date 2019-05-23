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Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin Midyat ilçesinde, minibüs ile panelvan çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İHA | 23.05.2019 - 04:56..
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Edinilen bilgilere göre, Şenköy istikametinden Midyat istikametine doğru hareket halinde olan F.A. idaresindeki, 34 JU 7485 plakalı minibüs Acırlı mahallesi Midyat-Mardin karayolu 4. Kilometresi Şeyh Eles mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan A.E. idaresindeki 47LH347 plakalı panelvan’la çarpıştı.

Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

MİNİBÜS İLE PANELVAN ÇARPIŞTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Midyat’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kazada, D.A.,Y.A.,U.A.,M.D.,A.E.,İ.A., isimli şahıslar yaralanırken, Fikret Acap isimli kazazede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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