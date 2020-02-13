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Midye ısmarlama tartışmasında 1 kişi öldü

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

DHA | 13.02.2020 - 20:03..
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İstanbul Beyoğlu'nda Meşrutiyet Caddesi üzerinde 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba "size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundular.

Teklife “Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı.

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı -1

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken A.D, Umut T.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut T. 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Midye ısmarlama tartışmasında 1 kişi öldü VİDEO

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı -3

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut T.'yi öldürdüğü tespit edilen A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı -2

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı -4

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı -5

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