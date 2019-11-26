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Migros'ta cep telefonu almak için yarıştılar

26-29 Kasım tarihleri arasında 'Müthiş Cuma' kampanyası yapan Migros, Apple 64 GB İPhone 11 cep telefonunu 5 bin 999 TL'ye satışa çıkarınca, izdiham yaşandı.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 12:38..
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Migros'ta cep telefonu almak için yarıştılar

Süpermarket zinciri Migros, Apple'ın 64 GB'lık İPhone 11 cep telefonunu indirimli satınca, izdiham kaçınılmaz oldu.

Dünya genelinde her yıl kasım ayının son cuma günü yapılan, büyük indirimlerle bilinen ve alışveriş çılgınlığının arttığı 'Müthiş Cuma' için Türkiye'den de pek çok market ve marka kampanya hazırladı.

Migros da 'Müthiş Cuma' kampanyasına katılan markalar arasında yer aldı.

2 BİN TL'LİK İNDİRİM

Çeşitli ürünlerde indirim yapan Migros, iPhone 11'i de 2 bin TL indirimle satışa sundu.

Migros'ta iPhone 11 izdihamı İZLE

Bu duyanlar da Migros marketlere, adeta akın etti.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu duyan vatandaşlar, geceden nöbete durdu, birbirlerini eze eze telefona koştu.

Migros'ta cep telefonu almak için yarıştılar

Migros'ta cep telefonu almak için yarıştılar

Migros'ta cep telefonu almak için yarıştılar

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