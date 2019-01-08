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Mihenk taşı nedir

Denktaşı olarak da bilinen Mihenk taşı, altın veya gümüşe sürülünce oluşan izlerden madenin saflık derecesini belirlemeye yarar.

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Mihenk taşı, eskiden kuyumcuların kullandığı gümüş ve altın alaşımlarının kalitesini test etmekte kullanılan, düz, sert, ince pütürlü, siyah veya koyu renkli bir taştır.

İZ BIRAKMA ÖZELLİĞİ

Mihenk taşı kıymeti ölçülecek maden üzerine sürtülerek kullanılır. Öncelikle değeri ölçülecek maden mihenk taşına sürtülerek iz bırakması sağlanır. Sonra ise değeri (ayarı) bilinen maden mihenk taşına sürülür.

Mihenk taşı nedir

DEĞER ÖLÇÜMÜ

İki iz birbiri ile kıyaslanarak değeri bilinmeyen madene bir değer verilir. Eskiden kullanılan bu teknikle madenin kıymetinde yüzde 15'e varan yanılma payları oluyordu.


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