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Mikanos Adası'ndaki fahiş fiyatlar

Kapıda vize döneminden sonra Türkiye'de tatil yapmak yerine Yunanistan'ı tercih edenlerin en büyük bahanesi ucuz olmasıydı, ancak ABD'li turistin paylaştığı fiş Bodrum plajlarını aratmadı

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 11:03..
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Mikanos Adası'ndaki fahiş fiyatlar

Yunanistan'ın en gözde adalarından biri olan Mikonos'un pahalılığı Amerikalı bir turistin sosyal medyada paylaştığı fiş ile yeniden gündem oldu.

New York'tan Mikonos'a giden turist, Platis Gialo sahilindeki bir lokantada yediği kalamar ve biraya 836 euro hesap ödedi.

FİYAT LİSTESİ YOK

Sosyal medyaya faturayı yükleyen ABD'li, “Buradan kaçının, tuzak” notunu düştüğü paylaşımında kalamar, 6 bira, üç salata için 836 euro hesap ödediğini ve mekanda fiyat listesi olmadığını vurguladı.

Fişte bir porsiyon kalamarın 98,5 eurodan, bir bardak biranın 25 eurodan, bir şişe suyun ise 8,90 eurodan satıldığı görülüyor.

Yunan medyasına da yansıyan olay, Yunanistan turizmini olumsuz yönde etkilediği şeklinde yorumlandı.

Mikanos Adası'ndaki fahiş fiyatlar

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