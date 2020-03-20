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Mike Tyson: Ölümü dört gözle bekliyorum

ABD'li boksör, yaşamanın kendisi için ölmekten daha karmaşık olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 12:39..
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Efsanevi boksör Mike Tyson, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

The Sportsman'e röportaj veren Tyson, kendisine göre yaşamanın ölmekten çok daha karmaşık olduğunu belirterek, ölümü dört gözle beklediğini ifade etti.

ÖLMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

ABD'li boksör, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"İnandıklarıma göre, var olmadığımı ne kadar çok bilirsem, ölmek için o kadar istekli olurum. Evet, ölümü dört gözle bekliyorum, korkmuyorum. Yaşamak benim için ölmekten daha karmaşık olabilir. Çünkü yaşamak büyük cesaret ister.

Bana gerçekten kötü şeyler olmasını beklemiyorum ama başıma geldiğinde anlıyorum ve başa çıkabiliyorum. Daha önce kötü şeylerle başa çıktım, bu benim hayatımdı."

Mike Tyson: Ölümü dört gözle bekliyorum

AĞIRSIKLETİN EN BÜYÜK BOKSÖRLERİNDEN

53 yaşındaki Mike Tyson, gelmiş geçmiş en büyük ağırsıklet boksörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Efsane isim, WBA, WBC ve IBF kemerlerini kazanan ilk ağırsıklet boksör oldu.

Mike Tyson: Ölümü dört gözle bekliyorum

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