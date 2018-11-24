Mikser hafif ticari aracı ezdi

Kahta Çayı Köprüsü yakınında meydana gelen kazada, hatalı sollama yaptığı iddia edilen beton mikseri, hafif ticari aracın üzerine devrildi.
2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Kağıt gibi ezilen hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Agit Akcan, araçtan çıkartıldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile mikser sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralı sürücüler, kaza yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık yarım saat kısmen kapanan yol, vinç yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.