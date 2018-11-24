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Mikser hafif ticari aracı ezdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde üzerine beton mikseri devrilen hafif ticari araç, kağıt gibi ezildi.

İHA | 24.11.2018 - 17:24..
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Kahta Çayı Köprüsü yakınında meydana gelen kazada, hatalı sollama yaptığı iddia edilen beton mikseri, hafif ticari aracın üzerine devrildi.

2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kağıt gibi ezilen hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Agit Akcan, araçtan çıkartıldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile mikser sürücüsü hafif yaralandı.

Mikser hafif ticari aracı ezdi

Yaralı sürücüler, kaza yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mikser hafif ticari aracı ezdi

Yaklaşık yarım saat kısmen kapanan yol, vinç yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Mikser hafif ticari aracı ezdi

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