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Milas-Söke kara yolunda kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.

İHA | 05.05.2019 - 13:58..
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Milas-Söke kara yolu Milas Devlet Hastanesi kavşağında Milas terminalinden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Milas-Söke kara yolunda kaza: 2 ölü, 12 yaralı

4'Ü AĞIR 12 YARALI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Savaş alanına dönen Milas-İzmir kara yolunda adeta can pazarı yaşandı. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile bir yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır 12 yolcu yaralandı.

Milas-Söke kara yolunda kaza: 2 ölü, 12 yaralı

DURUMU İYİ OLANLAR AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Yaralılar ambulanslarla Milas’taki çeşitli hastanelere kaldırılırken, toplam 41 yolcunun olduğu otobüste hafif yaralanan diğer yolcular ise ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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