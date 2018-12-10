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Milaslı kadın bir yıldır sokakta yaşıyor

Milas’ta 1 yıldır sokakta yaşayan yaşlı bir kadın, devletten ve vatandaşlardan gelen yardım çağrılarını geri çevirerek sokakta kalmaya devam ediyor.

İHA | 10.12.2018 - 14:23..
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Milas’ta 1 yıldır sokakta yaşayan yaşlı bir kadın, devletten ve vatandaşlardan gelen yardım çağrılarını geri çevirerek yaşamını sokakta sürdürüyor. Dondurucu soğuk havalarda dahi sokakta kalmaya devam eden yaşlı kadını gören Milas halkının ise içi üşüyor.

GÖRENLER HALİNE ÜZÜLÜYOR

Milaslı 68 yaşındaki Ummahan Çubukcu, 1 yıldır ilçedeki Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi’nde dışarıda yaşıyor. Geceleri caddede bulunan bir alışveriş mağazasının kenarında uyuyan, gündüzleri ise bankta oturan Çubukcu’yu görenler ise büyük bir üzüntü yaşıyor.

SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞTİ

Kışın gelmesiyle birlikte, neredeyse dışarıda durulamayacak derecede olan soğuk havaya rağmen yaşlı kadın yaşamını bankta sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yaptığımız haberin ardından, toplumu derinden etkileyen durum karşısında hemen devreye giren Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış günü sokakta uyuyan kadına yardım etmek için seferberlik ilan etmişlerdi.

Milaslı kadın bir yıldır sokakta yaşıyor

YARDIMLARI KABUL ETMİYOR

Yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde yaşlı kadının, barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir dizi yardım çağrısı yapıldı. Ancak akrabalarıyla görüşmediği öğrenilen Çubukcu, vatandaştan ve devletten gelen yardım çağrılarını geri çeviriyor.

Sık sık yaşlı kadının bulunduğu caddeye gelen polis ve zabıta ekipleri, Çubukcu ile görüşerek onu, yardımları kabul etmesi için ikna etmeye çalışmıştı.

"BEN SOKAKTA MUTLUYUM"

Yoğun mesailerinden vakit ayırarak konuyla ilgilenen polis ve zabıta ekiplerinin söylediklerine kulak asmayan Çubukcu, "Ben sokakta mutluyum. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Akrabalarım var ama onlarla görüşmek istemiyorum. Sokakta yaşamak istiyorum." diyerek cadde esnafı başta olmak üzere herkesi üzüyor.

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