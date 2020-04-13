Milas'ta çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 7 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, yağma, tehdit ve şantaj suçlarından 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca, şarjör, çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu ve mağdurlara ait senetler ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., A.B., M.D. ve B.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D., H.B.T. ve F.G. mahkemece tutuklandı.