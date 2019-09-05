Émile Zola’dan toplum analizi: Nasıl Ölünür

Ölüm her insan için ürkütücü bir son. Hayatın bir gerçeği olsa da insanın yüzleşmekten korktuğu ve biraz da merak ettiği farklı bir boyut. Sadece kendi başımıza geleceği için değil, aynı şiddetteki kaygıyla, sevdiklerimizin başına gelmesinden de korkuyoruz. Aslında sihirli bir kelime ölüm. Bazen bitmeyen bir acı, bazen kaçış yolu, bazen de sonsuz bir özlem ve en değerli olanın kaybedilişi… Kim ne anlam yüklerse, daha doğrusu kimin karşısına nasıl çıkarsa, ölüm o oluyor. Émile Zola, bu eseriyle daha önce kimsenin dokunmadığı ama herkesin bildiği ölümü farklı izlerle ölümsüzleştirdi.

NASIL ÖLÜNÜR

Edebiyatta doğalcılığın kurucusu olarak kabul edilen Zola, gerçeği süslemeden, çirkinliklerini gizlemeden ve özel kahramanlar da yaratmadan eserlerini ortaya çıkardı. Ölüm gerçeğini en doğal ve sahici yönleriyle romanında işlerken, okuru kendi bakış açısıyla farklı boyutlara taşıdı. Ölümü, her kesimin ortaklaştığı ve toplumsal sınıf farkının yok olduğu tek mecra olarak düşünebiliriz. Ancak tutulan yas, değil sınıflar arasında, her bireyde bile farklılıklar gösteriyor. Zola, yaşamı ve ölümü yeniden sorgulamamız için bize bir fırsat sundu. “Ölüm gerçek, ölüm döşeği tabu, cenaze ortak, yas bireysel… Peki ölüm herkesi eşitler mi?” diyerek, okuyucuya hayat ile ölüm arasında, yeni ve soluksuz bir sayfa araladı.

Kitap, tanıtım bülteninde şöyle anlatılıyor.

“Romanlarından tanıdığımız Émile Zola’dan toplumsal ve ekonomik koşulların ölümü nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seren çarpıcı beş öykü. Aristokrat, burjuva, esnaf, köylü ve işçi ailelerinin bu süreci nasıl yaşadıklarını olanca sadeliğiyle ve toplumsal çerçeveden kopmadan sergileyen beş tablo.”





Nasıl Ölünür

ÉMİLE ZOLA

Can Yay.

S.: 48

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap