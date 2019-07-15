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Miley Cyrus: Daha iyi bir dünya için çocuk yapmayacağım

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, Dünya'nın kötü bir durumda olmasına vurgu yağarak, daha iyi çevre şartları olmadıkça çocuk sahibi olmayı düşünmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 23:47..
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Oyuncu Liam Hemsworth ile Aralık 2018’de evlenen ve şarkılarıyla olduğu kadar cinsel kimlikle ilgili açıklamalarıyla da gündeme gelen ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, bir gezegen olarak Dünya’ya daha iyi muamele edilmediği sürece çocuk sahibi olmayacağını açıkladı.

İklim değişikliğinin çocuk sahibi olma konusunda duruşunu değiştirdiğini söyleyen Cyrus, “Bu dünyaya bu durumla başa çıkmak zorunda kalacak bir kişi daha getirmeyeceğim” dedi.

Miley Cyrus: Daha iyi bir dünya için çocuk yapmayacağım

"DÜNYA, ŞU ANDA ÖFKELİ KADINLAR GİBİ, BULAŞMAYIN"

Elle dergisine konuşan Cyrus, ‘dişi’ olduğunu söylediği doğa ve insanların çevreye verdiği zararlardan bahsetti:

“Eğer kızgınsa ona bulaşmayın. Kadınların da şu anda bu durumda olduğunu düşünüyorum. Dünya öfkeli.”

“Kadınlara yaptığımız şeyin aynısını Dünya’ya yapıyoruz” diyen Cyrus, “Sürekli alıyoruz ve üretmeye devam etmesini bekliyoruz. Dünya artık bitkin. Üretemiyor. Elimizde b….n bir gezegen kalacak, bunu çocuğuma miras bırakmayı reddediyorum. Çocuğumun suların içinde hala balıkların olduğu bir dünyada yaşayacağına inanana kadar bu dünyaya bu durumla başa çıkmak zorunda kalacak bir kişi daha getirmeyeceğim.” dedi.

Miley Cyrus: Daha iyi bir dünya için çocuk yapmayacağım

"KADINLARA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK KONUSUNDA BASKI VAR"

Y kuşağının da çocuk sahibi olmak konusunda böyle düşündüğüne inanan Cyrus, “Dünya’nın bununla başa çıkamayacağını biliyoruz” ifadesini kullandı.

Kadınlara ‘gezegenin nüfusunu artırmaları’ için büyük baskı yapıldığını ve çocuk sahibi olmama kararının genelde tepkiyle karşılandığını hatırlatan Cyrus, “‘Çocuk istemiyorum’ dediğinizde sizin için üzülüyorlar. Sevme duygusundan yoksun kalpsiz birer s….kmüşsünüz gibi davranıyorlar” diye devam etti.

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