MİLGEM ve Atak ihracatı sonrası Pakistan'a çıkarma

Türk savunma sanayisi, bu yıl MİLGEM ve Atak helikopteri ihracatına yönelik yapılan sözleşmelerin ardından Pakistan'da gerçekleştirilecek savunma sanayisi fuarına güçlü katılım gösterecek.

ULUSLARARASI PROGRAM

Pakistan'ın Karaçi kentinde 27-30 Kasım'da 10'uncusu düzenlenecek IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri, dünyanın birçok ülkesinden savunma sanayisi temsilcisi ve üst düzey resmi delegasyonu bir araya getirecek.

İki yılda bir gerçekleştirilen IDEAS Fuarı, ilk olarak 2000 yılında düzenlendi. Fuar, geçen sürede bölgenin en önemli savunma sanayisi fuarları arasında yer aldı.

Türk savunma sanayisi temsilcileri, Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen IDEAS Fuarı sırasında Pakistan başta olmak üzere, bölge ülkeleri ve bölgeye yakın Afrika ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu ve iyileştirilmesine yönelik ürün ve hizmetlerin tanıtımını, pazarlamasını ve satışını gerçekleştirecek.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Fuara, Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile 25 firma katılacak. Türk Milli Pavilyonu için yaklaşık bin 750 metrekarelik bir alan kullanılacak.

IDEAS'ta Türkiye'den Aksa Run Flat (Tekcan), ASELSAN, ASFAT AŞ, Ata Silah Sanayi, BMC, CES İleri Kompozit, Garanti Giyim, GİRSAN, GM Savunma, HAVELSAN, MİLSOFT, MKEK, Nero Endüstri, Nurol Makina, OSSA, REPKON, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TAIS, TİSAŞ, TRANSVARO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Yonca Onuk katılım gösterecek.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumu yapılacak.

Türk resmi delegasyonunca öncelikle ev sahibi ülke Pakistan makamlarıyla olmak üzere, katılımcı ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

SAVUNMA İHRACATININ YENİ ADRESİ

Pakistan, Türk savunma sanayisinin ihracatında önemli bir yer tutuyor. İki ülke arasında bu yıl savunma sanayisi alanında önemli imzalar atıldı.

TUSAŞ ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonunda, yıl içinde 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin satışına yönelik sözleşme imzalandı. Bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlandı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan korvetlerin üretimini ise ASFAT AŞ üstlendi. Sözleşme kapsamında yer alan 4 adet MİLGEM ada sınıfı korvetten 2'si Türkiye'de, 2'si Pakistan'da üretilecek.

Pakistan Savunma Bakanlığının açtığı denizaltı modernizasyon ihalesini, denizaltıyı yapan Fransız firmaya karşı kazanarak önemli bir başarıya imza atan STM, Pakistan'daki iş payını artırdı. Agosta 90B sınıfı ikinci denizaltı modernizasyonu için de STM tercih edildi.

STM ayrıca Pakistan Denizde İkmal Gemisi'nin (PNFT) inşasını başarıyla tamamlayarak ekim ayında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim etti.