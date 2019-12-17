Amerika'da Milletvekilinin oğlunu, okul koridorunda darbetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde, özel bir okulda yetkili olan kişinin, Milletvekilinin oğlu olduğu öğrenilen bir öğrenciye şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayla ilgili, Kuzey Karolina Eyalet Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı.

Vance County Şerif Ofisi'nden Şerif Curtis R. Brame, ''Bu konuyla ilgili tüm endişelerinizi takdir ediyoruz ancak, bu soruşturma devam ederken herkesin sabırlı kalmasını isteyeceğiz.” dedi.

Milletvekili'nin oğlunu okul koridorunda yere fırlattı

OKUL YETKİLİLERİ OLAYI TAKİBE ALDI

Yaşanan olaydan büyük endişe duyguduğu belirten okul ve bölge yetkilileri, ''Okul yönetimi politikası ve eyalet yasalarına uygun olarak bu konuyu ele almak için yerel yetkililerle yakın ve tam işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Öğrencilerimizin güvenliği, bölgemiz için çok büyük önem taşıyor ve olmaya devam ediyor .” dedi.

''KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU O HALDE GÖRMEK, BANA TORUNLARIMI HATIRLATTI''

Şerif Curtis R. Brame yaşanan bu olay karşısında şaşırdığını belirterek,“Şaşırdım ve şok oldum, çünkü 8 ila 13 yaşları arasında torunlarım var, küçük bir çocuğu o halde görmek, bana torunlarımdan birini hatırlattı.” dedi.