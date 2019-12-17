taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8787
Euro
6.5564
Altın
1475.82
Borsa
111579.46
Gram Altın
279.058
Bitcoin
39759.71

Amerika'da Milletvekilinin oğlunu, okul koridorunda darbetti

Kuzey Karolina eyaletinde bir öğrenci, okul çalışanı tarafından yerde sürüklendi. Yaşanan olayın ardından yetkililer soruşturma açıldığını belirtti.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 17:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde, özel bir okulda yetkili olan kişinin, Milletvekilinin oğlu olduğu öğrenilen bir öğrenciye şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan olayla ilgili, Kuzey Karolina Eyalet Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı.

Vance County Şerif Ofisi'nden Şerif Curtis R. Brame, ''Bu konuyla ilgili tüm endişelerinizi takdir ediyoruz ancak, bu soruşturma devam ederken herkesin sabırlı kalmasını isteyeceğiz.” dedi.

Milletvekili'nin oğlunu okul koridorunda yere fırlattı

OKUL YETKİLİLERİ OLAYI TAKİBE ALDI

Yaşanan olaydan büyük endişe duyguduğu belirten okul ve bölge yetkilileri, ''Okul yönetimi politikası ve eyalet yasalarına uygun olarak bu konuyu ele almak için yerel yetkililerle yakın ve tam işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Öğrencilerimizin güvenliği, bölgemiz için çok büyük önem taşıyor ve olmaya devam ediyor .” dedi.

''KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU O HALDE GÖRMEK, BANA TORUNLARIMI HATIRLATTI''

Şerif Curtis R. Brame yaşanan bu olay karşısında şaşırdığını belirterek,“Şaşırdım ve şok oldum, çünkü 8 ila 13 yaşları arasında torunlarım var, küçük bir çocuğu o halde görmek, bana torunlarımdan birini hatırlattı.” dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Mehmet Kasapoğlu Meclis'te konuştu

Bakan Mehmet Kasapoğlu Meclis'te konuştu

93
Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

210
Sahte kazayla 4,3 milyon liralık vurgun yapan çete

Sahte kazayla 4,3 milyon liralık vurgun yapan çete

164
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Alman basınında

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Alman basınında

221
Cumhurbaşkanı'nın Küresel Mülteci Forumu konuşması

Cumhurbaşkanı'nın Küresel Mülteci Forumu konuşması

423
Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mantıklı bulmadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mantıklı bulmadı

716
Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı

Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir