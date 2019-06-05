Milletvekilleri 20 GB internete 29 lira ödüyor

TBMM lokantasında ucuz yemek, aile üyelerine varana kadar kullanılan sağlık hizmetleri, misafirhanelerde konaklama ve daha niceleri...

Milletvekilleri çalışmalarından daha çok sahip oldukları haklarla gündeme geliyorlar. Bu haklardan biri de Türk Telekom'dan aldıkları ucuz paket.

8 BİN DAKİKA, 4 BİN SMS, 20 GB İNTERNET

12 ay taahhütlü olarak kullanılan paketin ücreti 29 TL. Pakette; şebeke içi 5.000 dakika; diğer operatör ve sabit hatlar yönüne 3.000 dakika; her yöne 1.000 SMS ; 20 GB internet ​​​​​yer alıyor.

VATANDAŞA 45 LİRA

Türk Telekom'da 20 GB internetin yer aldığı normal vatandaşın yararlanacağı paketin fiyatı ise 45 lira.