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Milletvekilleri Meclis'teki yemeklerden şikayetçi

TBMM sosyal tesislerindeki ucuz yemeklerden şikayatçi olan İP'li Lütfü Türkkan, yemekleri berbat olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 21:22..
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Milletvekilleri Meclis'teki yemeklerden şikayetçi

TBMM'deki lokantada milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların düşük olması her zaman tartışılan konulardan biri oldu.

Zaman zaman sosyal medyada paylaşılan lokanta fişleri bu tartışmaları alevlendiriyordu.

Milletvekillerinin yemek yedikleri sosyal tesiste fiyatlar oldukça düşük seviyelerde, bunun üstüne milletvekilleri yemekleri beğenmediği için şikayetçi...

İP'Lİ VEKİL: YEMEKLER BERBAT

İYİ Parti TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM yemekhanesinde çıkan yemeklerin kalitesinin düştüğünden şikayet ederek 'Yemekler tek kelimeyle berbat'' diye konuştu.

Milletvekilleri Meclis'teki yemeklerden şikayetçi

"AÇ KALKIYORUZ"

Türkkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Eskiden Meclis’te yemek için konuklarımızdan sıkça talepte bulunanlar olurdu. Şimdi Meclis lokantasına gelen dostlarımız da bizler gibi, sunulan yemekleri yiyemeden aç kalkıyorlar sofradan. Kötü bile değil artık Meclis’te çıkan yemekler, tek kelime ile berbat'' ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Meclis'teki yemeklerden şikayetçi

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