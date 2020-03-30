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Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na birçok isimden destek mesajları geldi.

AA |
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Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatmasının ardından destekler gelmeye başladı.

TBMM BAŞKANI 5 MAAŞIYLA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kampanyaya 5 maaşıyla katıldığını belirterek, "Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren isimler

NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür." sözleriyle kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren isimler

TOBB 10 MİLYON LİRA DESTEK VERDİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren isimler

YÖK KAMPANYAYA KATILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren isimler

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