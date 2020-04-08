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Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışladı

Bayburtlu çiftçi, "Devletimiz var oldukça biz de varız. Biz bize yeteriz" dedi.

İHA |
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Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışladı

Bayburt merkeze bağlı Sarımeşe köyünde çiftçilik yapan Nail Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" çağrısıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için bir büyükbaş hayvanını bağışlamaya karar verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü arayarak konuyu bildiren Duran, daha sonra köye gelen ekiplere hayvanı teslim etti.

"BİZ BİZE YETERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek olmak için ineğini bağışladığını dile getiren Duran, "Devletimiz var oldukça biz de varız. Biz bize yeteriz. Tüm vatandaşların evde kalmasını devletin verdiği tavsiyelere uymasını temenni ediyorum." dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışladı

SATIŞI YAPILACAK, HESABA AKTARILACAK

Köy muhtarı Ahmet Özen de bağışta bulunan Duran'a teşekkür ederek, bunun başlangıç olduğunu köylülerinin her zaman elini taşın altına koyacağını söyledi. Görevliler tarafından teslim alınan hayvanın satışından elde edilen gelir, kampanya için açılan hesaba aktarılacak.

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