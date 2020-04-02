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Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirildi.

AA |
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Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulundu.

"552 MİLYON 529 BİN 912 LİRA TOPLANDI"

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'https://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."

Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı


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