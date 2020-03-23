Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitimi anlattı

Uzaktan eğitimin ilk gününde ilk dersi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Bakan Selçuk, yeni sistemle ilgili bir video da çekerek, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği soruları cevaplandırdı.

10 soruda uzaktan eğitimi anlatan Selçuk, "Herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak.” dedi.

10 soruda uzaktan eğitime dair merak edilenler İZLE

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Okulların ne zaman açılacağına dair konuşan Selçuk, “Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulu'nun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulu'nun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları, tüm halkımızla paylaşacağız.” dedi.

EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Bakan Selçuk, paylaştığı videoda özetle şunları söyledi:

“TRT EBA TV, virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı.

Ders videolarının yayın programını meb.gov.tr üzerinde paylaştık.

Gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak.

Öğrencilere tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık.

Özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimle katettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli.

Çocuklarımız dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun."