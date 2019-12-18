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Milli Eğitim Bakanı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde yaşanan ekonomik sıkıntıyla ilgili; kamu kaynaklarının kullanılmayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 18:02..
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Milli Eğitim Bakanı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Türkiye'nin en büyük özel eğitim kurumu olan Doğa Koleji'nde ekonomik krizle başlayan süreç devam ediyor.

Bu sürede kurumda çalışan bazı öğretmenler işi bıraktı. Veliler ve öğrencilerle birlikte eylemlere katıldı.

"KAMU KAYNAKLARI KULLANILMAYACAK"

Doğa Koleji, süreçle ilgili sessizliğini korurken bugün de İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji'ni satın aldığı iddiaları basında yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin bu sorularını yanıtsız bıraktı ve "Bu bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit edin." dedi.

Bakan Selçuk sürecin uzamasıyla ilgili; "Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Ekonomik büyüklük satış ve devir sürecini uzatıyor." diye konuştu.

Devletin Doğa Koleji'nin ekonomik sıkıntılarını üstlenmesi iddialarıyla da ilgili; "Kamu kaynaklarıyla özel kurum kurtarma planımız yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eylemler ve satış süreci hakkında; "Çocukların eyleme dahil edilmesi yanlış. Satışla ilgili kısa sürede olumlu sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜTEAHHİTTEN ÖZEL OKULCU

Öte yandan Doğa Koleji'nin önünde eylem yapan veliler de Doğa Koleji'nin sahibinin müteahhit olmasına tepki gösteren pankartlar taşıdı. Veliler "İnşaatçıdan eğitim olmaz." dediler.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Doğa Koleji açıklaması

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