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Milli Eğitim Bakanı'ndan velilere mesaj: İyi ki varsınız

Bakan Ziya Selçuk, velilere gönderdiği videolu mesajda, "Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız." dedi.

AA |
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Milli Eğitim Bakanı'ndan velilere mesaj: İyi ki varsınız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler aracılığıyla tüm velilere videolu mesaj gönderdi.

Selçuk, mesajında dünyaca ve milletçe daha önce benzeri yaşanmayan bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bir kez daha anladık ki hayat en büyük öğretmen." dedi.

EĞİTİM HER KOŞULDA DEVAM EDİYOR

Selçuk, sürecin, sağlığın kıymetini, ayrılığın bir anda olabileceğini, eğitimin her koşulda, her yerde devam edeceğini, anne-baba ile iş birliğinde bulunmanın gücünü, çocuklar için nasıl kenetlenildiğini, temiz havanın, sosyalleşmenin, okula gidebilmenin ne büyük bir değer olduğunu öğrettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere videolu mesaj gönderdi İZLE

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Bugünlerden çok şey öğrenilerek ve daha da olgunlaşarak, sakinleşerek, büyüyerek ve kıymet bilerek çıkılması temennisinde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bilin ki mesafe olarak ayrıyız ama buradayız. Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle, sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız. Tüm sabrınız, ilginiz, sevginiz ve hoşgörünüzle çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecinde onlara destek olacağınızı biliyoruz.

Biz öğretmenlerin, telefonun diğer ucunda sizlere destek olmak için beklediğimizden, çocuklarımızı çok özlediğimizden ve bugünlerde ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine okullar yeniden açıldığında tüm gücümüzle devam edeceğimizden emin olun.

Biz, hep 'okul-aile birliği önemlidir' der, sizi hep arkamızda, elinizi sırtımızda hissederdik. Şimdi siz öndesiniz, biz arkanızdayız. Tüm özlemimiz, sevgimiz ve yapabileceklerimizle çocuklarımızın bu süreci en iyi şekilde tamamlaması için sizinleyiz. Gönülden ifade etmek isteriz ki iyi ki varsınız."

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