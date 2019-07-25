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Milli Eğitim Bakanlığı'nda 11 atama

Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, MEB’de 11 atama gerçekleştirildi.

AA | 25.07.2019 - 11:48..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Millî Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) bir dizi atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan çeşitli kurumlara ilişkin atama kararlarına göre, MEB’de 11 atama yapıldı.

Atama kararları içerisinde, hem görev değişiklikleri hem de açıkta bulunan görev yerlerinin doldurulduğu görüldü.

OSMAN NURİ GÜLAY GÖREVDEN ALINDI

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay görevden alındı. Bu göreve Kemal Varın Numanoğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu’nun yerine Muammer Yıldız atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Veysel Erdel’in yerine Mehmet Fatih Leblebici getirildi.

DİĞER ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman’ın yerine Umut Gür atandı. Açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne İsmail Çolak atandı. Yine açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim Kahraman, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba, Bahri Ata ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Özgür Türk atandı.

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