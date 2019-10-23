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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karne açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğrenci karneleri değişiyor" haberinin gerçeği yansıtmadığını ve bu çalışmanın bu seneyi kapsamadığı açıkladı.

AA | 23.10.2019 - 17:31..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.

"ÇALIŞMALAR BU YILI KAPSAMIYOR"

Bakanlık tarafından medyada yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim-öğretim yılını kapsamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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