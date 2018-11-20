Milli Eğitimin ücretsiz kursundan gururlandıran başarı

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, merdiven altı eğitimciliği engelleyip ekonomik durumu iyi olmayan ailelere destek sağlamak amacıyla 3 yıldır YKS'ye hazırlık kursu açtıklarını söyledi.

ÜCRETSİZ OLARAK EĞİTİM VERİLİYOR

Velilerin, başta ücretsiz olduğu için kursun kalitesiz olacağını düşündüğünü fakat elde edilen başarıyla bu düşüncenin yanlışlığının ortaya çıktığını aktaran Güneş, kursun her geçen yıl daha iyi hale geldiğini anlattı.

ÖĞRENCİLER KURSU TERCİH ETTİ

Kursları açmakla özel öğretim kursları veya temel liselerle yarışmayı değil, ekonomik durumu olmayan ailelere destek sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Güneş, "Kursumuzun ilk yılında fazla tanıtım yapılamamıştı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında tanıtımımızı daha iyi yaptık. Bundan dolayı öğrencilerimiz başka yerle gitmek yerine halk eğitim kanalıyla açtığımız kursları tercih etti" dedi.

"BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİK"

Hüseyin Güneş, "Bu yılki YKS'ye katılanların 300'den fazlası bir bölüme yerleşme başarısı gösterdi. Merdiven altı eğitimi engellemek için açtığımız kursta büyük başarı yakaladık. Tıp, hukuk, mühendislik fakültelerine giden öğrencilerimiz var. Başarımızı duyan aileler bizi arayıp teşekkür ediyor. Bu sene ise 600 civarında öğrencimiz kayıt yaptırdı. Buradaki programlarımız ciddi şekilde yönetilen programlar. Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerimiz, branşlarında iddialı olan arkadaşlarımızdır" diye konuştu.