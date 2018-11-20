taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3408
Euro
6.1134
Altın
1222.24
Borsa
93574.05
Gram Altın
210.367

Milli Eğitimin ücretsiz kursundan gururlandıran başarı

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce, lise mezunları için ücretsiz açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kursuna katılan öğrencilerin büyük bölümü bir bölüme yerleşmeyi başardı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Eğitim

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, merdiven altı eğitimciliği engelleyip ekonomik durumu iyi olmayan ailelere destek sağlamak amacıyla 3 yıldır YKS'ye hazırlık kursu açtıklarını söyledi.

ÜCRETSİZ OLARAK EĞİTİM VERİLİYOR

Velilerin, başta ücretsiz olduğu için kursun kalitesiz olacağını düşündüğünü fakat elde edilen başarıyla bu düşüncenin yanlışlığının ortaya çıktığını aktaran Güneş, kursun her geçen yıl daha iyi hale geldiğini anlattı.

Milli Eğitimin ücretsiz kursundan gururlandıran başarı

ÖĞRENCİLER KURSU TERCİH ETTİ

Kursları açmakla özel öğretim kursları veya temel liselerle yarışmayı değil, ekonomik durumu olmayan ailelere destek sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Güneş, "Kursumuzun ilk yılında fazla tanıtım yapılamamıştı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında tanıtımımızı daha iyi yaptık. Bundan dolayı öğrencilerimiz başka yerle gitmek yerine halk eğitim kanalıyla açtığımız kursları tercih etti" dedi.

"BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİK"

Hüseyin Güneş, "Bu yılki YKS'ye katılanların 300'den fazlası bir bölüme yerleşme başarısı gösterdi. Merdiven altı eğitimi engellemek için açtığımız kursta büyük başarı yakaladık. Tıp, hukuk, mühendislik fakültelerine giden öğrencilerimiz var. Başarımızı duyan aileler bizi arayıp teşekkür ediyor. Bu sene ise 600 civarında öğrencimiz kayıt yaptırdı. Buradaki programlarımız ciddi şekilde yönetilen programlar. Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerimiz, branşlarında iddialı olan arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

69
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

42
Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

354
Benzine indirimler sürüyor

Benzine indirimler sürüyor

215
Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

50
12 ülkeye büyükelçi atamaları

12 ülkeye büyükelçi atamaları

49
AİHM: Ketıl'ı serbest bırakın

AİHM: Ketıl'ı serbest bırakın

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir