taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4892
Euro
6.28375
Altın
1284.775
Borsa
90696.97
Gram Altın
226.868

Milli Emlak memuru rüşvetten tutuklandı

Bozcaada ilçesinde Milli Emlak Birimi’nde görevli memur, polis tarafından rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

DHA | 08.01.2019 - 22:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bozcaada Kaymakamlığı Milli Emlak Birimi’nde görevli memur İ.E.E., hazineye ait bir arazinin kira sözleşmesinin 5 yıl daha uzatılması karşılığında H.Ç.’den rüşvet istedi. Durumu Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin’e anlatan H.Ç., ardından da Bozcaada Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, İ.E.E.’den şikayetçi oldu.

POLİS BASKIN YAPTI

H.Ç., geçtiğimiz hafta sonu poliste seri numaraları alınmış 750 TL’yi, bir mekanda buluştuğu Milli Emlak memuru İ.E.E.’ye verdi. Bu sırada çevrede önlem alan polis, baskın yaptı ve İ.E.E.’yi üzerinde seri numararaları alınmış paralarla yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra 'rüşvet almak suçundan Ezine Adliyesi’ne sevk edilen İ.E.E. çıkarıldığı Ezine Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Bolton ile görüşmeyi kabul etmedi

Erdoğan Bolton ile görüşmeyi kabul etmedi

167
Cumhurbaşkanı'ndan kredi kartı borçlularına müjde

Cumhurbaşkanı'ndan kredi kartı borçlularına müjde

179
Türkiye'de kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı

Türkiye'de kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı

165
Yardım alan ailelerin elektrikleri devletten

Yardım alan ailelerin elektrikleri devletten

396
Kredi kartı borçlularına verilecek kredinin faiz oranları

Kredi kartı borçlularına verilecek kredinin faiz oranları

186
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

115
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir