Milli füze 'Bozdoğan' testi başarıyla geçti

TÜBİTAK, bugün yeni bir test atışı yaptı.

TEST BAŞARILI OLDU

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı.

HEDEFTEKİ UÇAK VURULDU

Yerden yapılan atışta hedef alınan uçak başarıyla vuruldu. Atış testini ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli füze 'Bozdoğan' ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı VİDEO



"UÇAKTAN ATIŞI ÖNÜMÜZDEKİ SENE YAPILACAK"

AK Parti TBMM Gruo Toplantısı'nda 'Bozdoğan' füzesinin başarısına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak. 2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. Dünyada yalnızca 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz, Milli Muharip Uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Böylece savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer silahlarına ek olarak havadan-havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak. Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Bu füzemiz de inşallah önümüzdeki yıl envantere giriyor." ifadelerini kullandı.