Milli Güvenlik kurulu sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 4,5 saat süren toplantının sonunda yazılı açıklama yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELEYE VURGU

MGK sonrasında terörle mücadeleye ilişkin kararlılığa vurgu yapıldı.

"Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır. (Türkiye'nin) Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulandı. Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir."

YENİ ZELANDA KINAMASI

Yeni Zelanda'da meydana gelen terör eylemi de MGK'nın gündemindeydi. Hain saldırı MGK'da kınandı.

"Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır."



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