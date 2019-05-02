Milli İHA Anka-S mobil oyuna dönüştürüldü

Türk savunma sanayisinin milli insansız hava aracı çözümlerinden olan Anka-S, hem android hem de iOS platformları için mobil oyun haline getirildi.

Otto Games Kurumsal Yöneticisi Mustafa Eyyüp Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Uzay ve Havacılık Sanayii tarafından üretilen Anka için Türk savunma sanayisinin ilk mobil oyunu olan "Operasyon: Anka"yı geliştirdiklerini söyledi.

Udo ve Otto Games olarak yaklaşık 7 aylık bir süreçte TUSAŞ ile ortak çalışarak bu oyunu gerçekleştirdiklerini anlatan Karataş, Anka'nın dünyadaki rakiplerine karşı üstün güç ve kabiliyetlerini oyunda yansıttıklarını belirtti.

Oyunda kurgusal bir hikayenin yanında birçok silah türü ve oynanabilir bölüm bulunduğunu bildiren Karataş, "Artan ve gelişen savunma sanayisi yatırımlarının yeni nesil ve gençlere tanıtımının yapılmasının amaçlandığı oyunda, çeşitli mühimmatlar bulunan silahlı Anka-S'le belli bölümler geçilip kazanılan paralarla araç ve silahlar geliştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

İHA teknolojisinin kullanım hedeflerinin ve yöntemlerinin gerçeğe yakın bir şekilde yansıtıldığı oyun, birok farklı oynanışa sahip bölümlerden oluşuyor. Kurgusal bir hikayeye bağlı kalan oyunda ayrıca birçok silah ve mühimmat türü bulunuyor.