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Milli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptı

Yeni nesil Anka insansız hava aracı için geliştirilen yerli motorla ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.

AA | 27.12.2018 - 17:37..
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Türkiye'nin havacılık motorlarındaki merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ/TEI'nin, İHA motorlarındaki dışa bağımlılığı sonlandırmak ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yürüttüğü projelerde, önemli bir aşama geride bırakıldı.

Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru, entegre edildiği Anka'yı başarıyla gökyüzüne taşıdı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bu gelişmeyi sosyal medya hesabından, "Yerli İHA'mız Anka, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Milli İHA ANKA yerli motorla ilk uçuşunu yaptı ViDEO

Yerli motor, zamanla yurt dışından temin edilen ve halihazırda Anka'da kullanılan motorların yerini alacak.

4 BİN SAAT TEST

Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen, PD170 turbo dizel havacılık motoru tasarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 4 farklı motor test düzeneğinde paralel olarak yürütülen olgunlaştırma çalışmalarında, Ocak 2017’deki ilk çalıştırmadan bu yana 4 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi.

Dayanım testleri ve sürekli geliştirilen tasarım çözümleri ile motor, olgunluk seviyesi uçuş testlerine başlanması için yeterli seviyeye ulaştı.

20 BİN FEET'TE 170 BEYGİR GÜCÜ

PD170, 20 bin feet yükseklikte sağladığı 170 beygir gücüyle irtifa gücü konusunda sınıfında lider, yakıt tüketimi ve güç/ağırlık oranı konusunda sınıfının en iyilerinden olarak gösteriliyor.

PD170 motorunun, bir üst versiyonu olacak PD220 motoruyla ilgili çalışmalara da başlandı. Bu motor, Baykar Makina tarafından geliştirilen yeni nesil Akıncı İHA platformuna da güç verecek. Bu kapsamda tasarım ve entegrasyon çalışmalarının aksamadan yürümesi ve ilk uçuş denemeleri için PD170 motoru Baykar Makina AŞ'ye 30 Eylül’de teslim edildi.

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