Milli jimnastikçi Tutya Yılmaz'a sosyal medya linci

Ülkemizi bugüne kadar çok fazla temsil edilmeyen jimnastik sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren, 2016 Rio Olimpiyatları'na da katılan Tutya Yılmaz, kendine yöneltilen hakaretlere isyan etti.

Yılmaz, Twitter sayfasından bir fotoğrafını paylaşarak kendisine "Kas yığını" diyenlere "16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey..." diye cevap verdi.

"GELEN DENSİZ YORUM FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİ"

"BİR GENÇ KIZ OLARAK SÖYLEYECEKLERİM VAR!!! Bugün bu fotoğrafın altına başka şeyler yazmayı planlamıştım fakat hikâyelerimden birine gelen densiz bir yorum üzerine fikrimi değiştirdim.

BEN SPORCUYUM, VÜCUDUM DAHA KASLI

Bir genç kız olarak söylemek istediğim bazı şeyler var. Ben bir sporcuyum ve yaptığım spor gereği vücudum normal bir bireye göre daha kaslı! Bu, zaman zaman benim de takıldığım bir konu; hatta fazla kaslı çıktığım birçok kareyi de koymuyorum.

Bugün bu fotoğrafı paylaşmadan önce, çok kaslı durduğumu düşündüm ve fotoğrafı ne kadar sevsem de paylaşmaktan çekindim. Çok sevdiğim ve fikrine güvendiğim birkaç kişiye fotoğrafı attım ve yorumlarını sordum.





BUNDAN SONRA KİM NE DERSE DESİN KAFAMA TAKMAYACAĞIM

Çünkü her ne kadar takmıyorum bu tür yorumları desem de zaman zaman insanın kalbini kırılıyor, çünkü nihayetinde ben de bir insanım... Sonra bir karar aldım ve bundan sonra kim ne derse desin kafama takmayacağım. Bu kendime verdiğim değerli bir söz.

"KAS YIĞINI" DEDİĞİN ŞEY BENİM 16 YILLIK GÖZYAŞIM

Çünkü ben buyum ve ben kendimi bu halimle seviyorum.Senin "Kas Yığını" dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey...

Senin "Kas Yığını" diyerek küçümsemeye çalıştığın şey benim başarı hikayem... Kimin ne dediği, vücudum hakkında ne düşündüğü umrumda değil. Çünkü kendimi seviyorum, kendime ve emeğime saygı duyuyorum.





KENDİNİ SEVEN HERKESİ SEVER

Bunu buraya yazıyorum, çünkü beni örnek alan çok sayıda insan var. Ve onlara öz güvenin, kendini sevmenin, "elalemi" takmamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Kendinizi sevin arkadaşlar, çünkü kendini seven herkesi, her şeyi sever..."