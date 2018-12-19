Milli Piyango biletlerinin yüzde 65'i satıldı

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için bu yılki büyük ikramiye tutarı, 70 milyon TL olarak belirlendi. 29 Kasım'da bayilerde satışa çıkan tam, yarım ve çeyrek biletler, kısa sürede ilgi gördü. Yılbaşına 12 gün kala Antalya'daki bayilerin önünde, zaman zaman kalabalık kuyruklar oluştuğu görüldü.

TAM BİLETLER TAMAMEN BİTTİ

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, genel merkezden aldığı veriler doğrultusunda biletlerin yüzde 65'inin tükendiğini söyledi. İdarede tam biletlerin tamamen bittiğini, sadece bayilerdeki biletlerin satışının devam ettiğini ifade eden Çobanoğlu, bu yılki ilgiden memnun olduklarını söyledi.

KREDİ KARTI İLE SATIŞ YAPILDI

Çobanoğlu, kredi kartı imkanının bilet satışlarını yüzde 40 civarında artırdığını söyledi. Çobanoğlu, kent merkezinde ruhsatsız bilet bayileriyle yaptığı mücadelede galip çıktıklarını da belirterek şöyle konuştu:

“Kent merkezinde korsan, ruhsatsız bilet satan bayi kalmadı. Bu yıl yaptırdığımız sarı yelekleri tüm sabit ve seyyar bayilerimize dağıttık. Şansını denemek isteyen vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla biletlerini alabilir. Antalya'da da biletlerimiz büyük oranda satıldı. Tabii ki her yıl olduğu gibi bu yıl da çeyrek bilete ilgi büyük."