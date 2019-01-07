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Milli Piyango çekilişinden 159 bin lira kazanan muhtar

Milli Piyango Şans Topu çekilişinde 2019 yılının ilk büyük ikramiyesini kazanan 4 kişiden birinin, Kütahya Hisarcık Güldüren Köyü Muhtarı Ahmet Zengin olduğu ortaya çıktı.

DHA | 07.01.2019 - 17:18..
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Güldüren Köyü'nün Muhtarı Ahmet Zengin, Hisarcık'ta Mehmet Ali Uludoğan'a ait bayide makine ile oynadığı tek kuponla, Şans Topu'nun 02 Ocak 2019 tarihli çekilişinden 159 bin 686 lira 70 kuruş ikramiye kazandı.

Zengin'in, 01 Ağustos 2018'de yapılan Sayısal Loto çekilişinde de 10 milyon 743 bin lirayı tek rakamla kaçırdığı ve 5 bin 189 lira ikramiye kazandığı öğrenildi.

Milli Piyango çekilişinden 159 bin lira kazanan muhtar

BORÇLARINI ÖDEYİP EV ALDI

20 yıldan beri şans oyunları oynadığını söyleyen Muhtar Ahmet Zengin, "Geçen yıl ağustos ayındaki Sayısal Loto çekilişinde, büyük ikramiye olan 10 milyon lirayı tek rakamla kaçırınca çok üzülmüştüm. Bir gün şansın bana da güleceği içime doğmuştu. Tek kuponla 159 bin 686 lira 70 kuruş kazandığımı öğrenince çok sevindim. Aldığım parayla önce kredi borçlarımı ödedim. Kalan 110 bin lira ile de bir daire satın aldım. İkramiye sayesinde borçlarımdan kurtuldum ve bir ev sahibi oldum." dedi.

Milli Piyango çekilişinden 159 bin lira kazanan muhtar

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