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Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyei teslim etmek için hazı

Aylardır yılbaşı ikramiyesini alan çıkmayınca, paranın kasada kaldığı düşünülüyordu. Milli Piyango İdaresi'ne bugün sürpriz bir telefon geldi.

DHA | 16.07.2019 - 17:46..
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Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyei teslim etmek için hazı

70 milyon liralık büyük ikramiye, '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. Ancak 7 aydan uzun bir süredir parayı alan çıkmamıştı.

Ancak bugün basında ikramiyenin sahibinin ortaya çıktığı iddiaları yer aldı.

GENEL MÜDÜR AÇIKLAMA YAPTI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Uçar, sabah saatlerinde bir kişinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü arayarak, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söylediğini belirtti.

Bu doğrultuda ikramiye kontrol ekibini hazırladıklarını söyleyen Uçar, "Ödeme birimimize ilgili talimatları verdik" dedi.

PARA BANKADA HAZIR DURUYOR

Uçar, 70 milyonun ilgili bankada hazır bulunduğunu belirterek talihlinin gelmesini beklediklerini ifade etti. Uçar, talihlinin kendisini ifşa edilmemesini istemesi durumunda varsa vekili aracılığı ile yoksa da sadece ikramiyenin 'ödendi' bilgisinin kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

70 MİLYONUN CİDDİ MANADA GETİRİSİ VAR

Uçar, büyük ikramiyenin ödemesinin tüm kamuoyunun önünde gerçekleşmesini arzu ettiklerini belirterek, "Umut ediyoruz ki bugün gelip ikramiyesini alır. Çünkü hem faiz anlamında hem de dolar, euro, altın gibi yatırım işlemlerine bakıldığında ciddi manada 70 milyonun bir getirisi var." diye konuştu.

Milli Piyango İdaresi: İkramiyeyei teslim etmek için hazı

"İLK UÇAKLA GELMİSİNİ RİCA ETTİK"

Uçar, Milli Piyango Genel Müdürlüğünü arayan kişinin erkek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Aslında Avrupa'da yaşadığını, bir cenaze merasimi için Türkiye'ye geldiğini ve buradaki evinde dosyaları karıştırırken bileti bulduğunu bize iletti. Biz de özel kalem müdürüne yönlendirerek kendisini ilk uçakla varsa vekili veya avukatı ile buraya gelmesini rica ettik. Güvenlik için biletin arkasına ciro etmesini yani imza etmesini söyledik. Burada tüm biletlerimiz değerli kâğıt vasfındadır. Merkez Bankası tarafından basılır. Merkez Bankası tarafından biletin basılmış olduğu teyit edildikten sonra ikramiye kontrol birimimiz heyetin teyidinden sonra ödeme işlemleri başlatılır."

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