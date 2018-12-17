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Milli Piyango satıcısı beyaz güvercinle ciroyu artırdı

Adana'da seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, tezgahına bağladığı beyaz güvercin sayesinde günlük cirosunu, 500 liradan bin liraya yükseltti.

DHA | 17.12.2018 - 10:44..
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Tarihi Büyük Saat çevresinde, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikramiye dağıttığını belirten Halit Akdeniz(57), büyük yılbaşı ikramiyesi olan 70 milyon TL’yi hayal eden vatandaşları, ilginç bir yöntemle tezgahına çekti.

"KUŞUN PİSLEDİĞİ ALIYORLAR"

Halit Akdeniz kuş pazarından satın aldığı beyaz bir güvercini ayağından iple tezgahına bağladı. ‘Talih Kuşu’nu tezgahına koymadan önce günde 500 TL'lik satış yaptığını aktaran Akdeniz, “Kuş pazarından aldığım talih kuşu sayesinde şu anda bin lira civarında satış yapıyorum. Günde 40 ila 50 bilet satıyorum.  Vatandaşlar gelip güvercini seviyor.  Kuşun pislediği biletin uğur getireceğini düşünüp, o bileti alıyorlar” diye konuştu.

Milli Piyango satıcısı beyaz güvercinle ciroyu artırdı ViDEO

Milli Piyango satıcısı beyaz güvercinle ciroyu artırdı

Milli Piyango satıcısı beyaz güvercinle ciroyu artırdı



Milli Piyango satıcısı beyaz güvercinle ciroyu artırdı

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