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Milli Piyango talihlileri belli oldu

Çeyrek bilete isabet eden 80 milyon TL'lik büyük ikramiye dörde bölünürken, Gaziantep ve Bursa talihlileri paralarını aldı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 13:34..
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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği milli piyango sonuçlarının belli olmasıyla beraber, bu senenin kazananı çeyrek bilet sahipleri oldu.

80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ''1358490'' numaralı çeyrek bilete isabet ederken, dört biletin İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldığı belirtildi.

GAZİANTEP VE BURSA TALİHLİLERİ PARALARINI ALDI

4'e bölünen büyük ikramiyeyi kazananlardan, Gaziantep ve Bursa talihlilerinin, 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldıkları açıklandı.

Bursa'daki talihlinin inşaat işçisi olduğu öğrenilirken, Gaziantep talihlisinin ise 7 çocuklu olduğu öğrenildi.

İstanbul'daki ikramiyenin satılmayan bir bilete isabet ettiği belirtilirken, İzmir talihlisinin ise henüz ortaya çıkmadığı belirtildi.

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