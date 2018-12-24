Milli Piyango'dan ikramiye kazandı, sonra iflas etti

Samsun’da yaşayan Süleyman Orhan, 1993 yılında büyük ikramiyeye denk bir ikramiye kazandı.

Süleyman Orhan’ın hayatı, ikramiyeyi kazandıktan sonra diğer büyük ikramiye kazananlarla aynı oldu.

KISA SÜREDE KAYBETTİ

Orhan, ikramiyeden kazandığı parayla Türkiye'nin ilk yerel televizyonunu kurdu. İkramiyenin geri kalan kısmıyla daha önce alın teriyle kurduğu iş yerlerinin teknolojilerini değiştirmek ve geliştirmek için kullandı.

1994 yılında ülke genelinde yaşanan ekonomik krizden etkilenen Orhan, ikramiyeden kazandığı parayla birlikte, daha önceki iş yerlerini ve televizyonunu başkasına devretmek zorunda kaldı.

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TALİHSİZ TALİHLİ



Talihsiz talihli Süleyman Orhan, şimdilerde emekli maaşı ile geçimini sürdürürken, umutlarını piyango biletine bağlayan milyonlara ise bilet almamaları tavsiyesinde bulunuyor.

"PARADAN GERİYE BİR ŞEY KALMADI"

İkramiye kazandıktan sonra yaşadığı süreci anlatan Süleyman Orhan, "1993 yılında büyük ikramiyeyi kazandım. Ara ikramiyeydi ama yılbaşı ikramiyesi ile herhangi bir fark yoktu. Parasal değeri aynıydı. O paradan geriye kalan bir şey olmadı. Biz ticaret yapan insanlarız. Yaptığımız ticaretlerde o dönemki devlet politikalardan kaynaklı sıkıntılar çektik. Bu sıkıntılar içerisinde de kaybettik" dedi.





İLK YEREL TELEVİZYONU KURDU

Orhan, "Kazandığım ikramiye ile Türkiye'nin ilk yerel televizyonunu kurdum. Beyaz eşya mağazası, pastanelerimiz ve sanayide de büyük bir imalathanemiz vardı. Televizyon hariç diğer işlerimiz ikramiye kazanmadan önce vardı. Ben gelen ikramiye parası ile işlerimin teknolojilerini değiştirmeye başladım. Bu teknolojiyi değiştirirken, 1994 yılında Tansu Çiller döneminde bir ekonomik kriz yaşandı. O dönemde paramız döviz olmadığı için sıkıntı çekti" diye konuştu.

YILBAŞI BİLETİ ALMAYACAK

"Yılbaşı bileti almayacağım, kimse de piyangoya bulaşmasın” diyen Orhan, “Tekrar yılbaşı bileti almayı düşünmüyorum. Bazı arkadaşlarım yılbaşında ‘bana bir bilet çek’ diyorlar. Ama onu da yapmıyorum. Bana, 'sana bir kere çıktı bizim yerimizi de çek’ diyorlar ama herkesin şansı kendine. Onu da kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.





PİYANGOYA UMUT BAĞLAMAYIN TAVSİYESİ

Orhan, "Şu anda emekliyim. Onun keyfini çıkartıyorum. İnsanlar Nimet Abla’da ya da büyük ikramiyenin çok isabet ettiği bayilerde kuyruğa giriyorlar. İnsanın şansı varsa hiçbir yerin önemi yok. İnsanlar piyangoya umut bağlamasınlar. Bu ham insanların elinde olan bir şey. Büyük ikramiyeyi kazanan insanlar, bu parayı bir plan ve program dahilinde kazanmıyor" şeklinde konuştu.

