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Milli Piyango'nun yenin sahibi Demirören

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ve diğer sayısal şans oyunları için işletme ihalesinde en iyi teklifi veren İtalyan Sisal-Şans (Demirören) ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 15:14..
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Milli Piyango'nun yenin sahibi Demirören

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango için işletme ihalesinde en iyi teklifi veren İtalyan Sisal-Şans (Demirören Grubu) ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Varlık Fonu açıklamasında taahhüt edilen 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan net tutarın bugünkü değerinin en az 28,1 milyar TL olduğu belirtildi.

Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için yapılan ihalede, net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi vermişti.

İhaleye Doğan-Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH da teklif vermişti.

İDDAA DA DEMİRÖREN'İN

Sisal-Şans ortak girişim grubunda Demirören Grubu'nun yüzde 51, İtalyan Sisal'ın ise yüzde 49 ortaklığı bulunuyor.

Demirören Grubu daha önce de ABD'li Scientific Games ile ortaklaşa İddaa ihalesini kazanmıştı.

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