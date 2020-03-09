İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı çok sayıda turistin ziyaret ettiği saray ve müzelerde tedbirler artırıldı.

ÖZEL SOLÜSYONLARLA TEMİZLİK YAPILIYOR

Her gün binlerce turist tarafından ziyaret edilen Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi gibi saraylar ve tarihi kasırlar özel solüsyonlarla temizleniyor.

Saray ve kasırların gişe, giriş, turnikelerinden başlayarak, ziyaret edilen odalar, salonlar, merdivenler, tuvaletler 6 kişilik uzman ekip tarafından dezenfekte edilirken, uygulama her ay tekrarlanacak.

Milli Saraylar dezenfekte ediliyor

"VİRÜSLERE KARŞI İLAÇLAMAYA BAŞLADIK"

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, antibakteriyel dezenfekte işleminin Dolmabahçe Sarayı'nda aralık ayında yapıldığını belirterek, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıyoruz. Henüz koronavirüs ortaya çıkmadan 2018'de yürüme alanları, objeleri virüslere, mantara karşı ilaçlamaya başladık. Bu virüs çıkınca şimdi bu ilaçlama ve dezenfeksiyonu aylık olarak planladık." dedi.

TOPKAPI SARAYI'NDA DA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILDI

Turistlerin otoparktan itibaren Dolmabahçe Sarayı'na girdiği alandan çıkışlarına kadar tüm alanların dezenfekte edildiğini vurgulayan Güllü, 3 Mart Salı günü Topkapı Sarayı'nda aynı işlemin yapıldığını belirtti.

"SOLÜSYON İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI DEĞİL"

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü,"Kullandığımız solüsyon insan sağlığına zararlı değil." dedi.

Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyonun açık alanda 1 ay, kapalı alanda 6 ay etkili olduğunu belirtildi.