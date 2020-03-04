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Milli Savunma Bakanı Akar: Barışçıl çözüm olsun

5 Mart Perşembe günü Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Hulusi Akar'dan, açıklama geldi. Akar, "Dileğimiz sorunun görüşmelerle, barışçıl şekilde çözülmesi" dedi.

AA | 04.03.2020 - 11:36..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak için geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın önemli bir görüşme yapacağı dile getirilerek "Bu görüşmeden beklentiniz nedir? Nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyoruz?" sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:

"BİZİM AMACIMIZ BARIŞÇIL YÖNTEMLERDİR"

"Başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uygulanmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. En üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimiz muhatabı Sayın Putin'e ifade edilecek. Dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümlerdir. Bu konuda başlangıçtan itibaren görüşlerimizi, taleplerimizi hep iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir."

Milli Savunma Bakanı Akar: Barışçıl çözüm olsun ViDEO

"SİYASİ BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

Bölgenin rahatı, huzuru, güvenliği, akan kanın durması, bölgeye bir an önce barışın gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz, bir an önce orada huzurun sağlanması, üzerinde mutabakata vardığımız konuların gerçekleşmesi için gayret gösteriyor. Bizim dileğimiz, umudumuz, talebimiz her şeyin görüşmeler yoluyla çözülmesi ve olaya siyasi bir çözüm bulunması bizim en samimi dileğimiz." ifadelerini kullandı.

BAHAR KALKANI HAREKATI

Hulusi Akar, başka bir soru üzerine, Bahar Kalkanı Harekatı'nda faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Orada bir an önce huzurun, sükunun sağlanması için gayret gösteriyoruz. Mehmetçik kendisine verilen görevi büyük bir özveriyle, kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi yerine getirmeye devam ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edecek ve sonuç gerçekleşecek. Temennimiz bu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: Barışçıl çözüm olsun

BAHÇELİ'NİN TAZMİNAT VE ÖZÜR TALEBİ

Bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat'taki İdlib saldırısı sonrasında Rusya'nın bu işin içinde olduğunu ve Rusya'dan yarın yapılacak görüşmede bir tazminat ve özür talebi iletilmesini istedi. Bu gündemde olabilir mi?" sorusuna Akar, şu yanıtı verdi:

"Bunların hepsi kompleks, teknik konular. Sonuçlanması bakımından, neyin ne olduğunu anlamak bakımından bu konulardaki teknik çalışmalar devam ediyor. Bu hususta Cumhurbaşkanlığı makamı da yoğun çalışma içinde. Elde edilen bilgiler Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli çalışmayı, sonuçları aldıktan sonra gereğini yapacaktır."

Milli Savunma Bakanı Akar: Barışçıl çözüm olsun


HİSAR GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, yerli ve milli füze savunma sistemi Hisar'ın bir yıl öne çekilerek sınırda kullanılacağına yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Akar, "Milli ve yerli silah sistemlerimizin bir an önce Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunulması için teknik personel, subay, astsubay tüm arkadaşlarım büyük bir yoğunlukla, azim ve kararlılıkla bu çalışmaları sonuçlandırmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince, bize düşen ne görev varsa bunları yerine getiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

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