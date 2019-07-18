taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7059
Euro
6.4188
Altın
1421.2
Borsa
100359.24
Gram Altın
260.68

Hulusi Akar Suriye sınırında denetlemede

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

AA | 18.07.2019 - 12:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Hulusi Akar Suriye sınırında denetlemede

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları kapsamında, Suriye sınırında son zamanlarda askeri sevkiyat işlemleri hızlandı.

Sınıra yuvalanan teröristlere karşı Mehmetçik, gece gündüz nöbette.

AKAR DENETİME GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınırındaki birliklere gitti.

Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

KOMUTANLARLA FAALİYETLERİ KONUŞTU

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti. İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.

 

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

164
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

147
Ahmet Davutoğlu soruları yanıtlıyor

Ahmet Davutoğlu soruları yanıtlıyor

240
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

143
Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

Amerika F-35 projesinin çökmesini istemedi

95
Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

Halk otobüsünden düşüp ölen kızın babası konuştu

265
Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir