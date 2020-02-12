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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO karargahında

Bakan Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO karargahına gelerek görevli personellerle görüştü.

AA | 12.02.2020 - 16:44..
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki görüşmelerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için önemli görevleri yerine getirdiğini, tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini belirtti.

DFF

Herkesin görevini en iyi şekilde yapmasının, Türkiye'nin tezlerinin, hedeflerinin, yaptıklarının ve fedakarlıklarının anlatılmasının önemine işaret eden Akar, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurgulayarak, daha sonra beraberindekilerle NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapılacak oturumlar öncesinde bir araya gelerek, çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO karargahında

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