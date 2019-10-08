Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

Türkiye, Suriye'nin kuzeyini, ABD ve batılı güçler eşliğinde iç savaşı fırsat bilerek, DEAŞ bahanesiyle günden güne işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya karşı, Barış Pınarı operasyonunun sinyallerini vermişti.
"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN HAZIRIZ"
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır" ifadeleri yer aldı.