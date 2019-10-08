Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.

Bilim insanlarının araştırmaları, kadınların 'kendi kendini susturmasının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

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Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi ücret iadesi istedi

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'tan, rezervasyon ücretlerini geri almak için şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişinin başvurduğu bildirildi.