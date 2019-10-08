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Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TSK'nın tüm terör örgütlerine karşı mücadeleye hazır olduğunu açıkladı.

DHA | 08.10.2019 - 01:14..
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyini, ABD ve batılı güçler eşliğinde iç savaşı fırsat bilerek, DEAŞ bahanesiyle günden güne işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya karşı, Barış Pınarı operasyonunun sinyallerini vermişti.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN HAZIRIZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

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