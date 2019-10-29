Milli Savunma Bakanlığı'ndan 29 Ekim'e özel video

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ıncı yılı...

Ülke genelinde bu özel gün çeşitli tören ve gösterilerle kutlandı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü için bir video hazırladı. Bu özel videoyu ise Twitter hesabından paylaştı.

MSB'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' klibi VİDEO



ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARININ SAVAŞ MEYDANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ VAR

Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının savaş meydanlarındaki görüntülerinin yer aldığı video, "Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." mesajı ile paylaşıldı.

"TÜRK MİLLETİNİN EMRİNDEYİZ"

Görüntülerde ayrıca, Mehmetçiğin katıldığı operasyonlara yer verilerek, "Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet aşkı ile ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda daima Türk milletinin gönlünde, Türk milletinin emrindeyiz." ifadelerine yer verildi.