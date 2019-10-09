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Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması

Bakanlık kendi sitesinden bir fotoğraf paylaşarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını, teröristlerin etkisiz hale getirileceğini duyurdu.

AA | 09.10.2019 - 17:19..
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin ilk kareyi paylaştı.

Türkiye sınırında terör koridoru oluşturulmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere tehdit oluşturan terör örgütlerinin etkisiz hale getirileceğini belirtti.

"UYGUN ŞARTLARI SAĞLAMAK.."

Bakanlığın sitesinden yapılan duyuru şu şekilde:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması

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