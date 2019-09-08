taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Yan baktığı gerekçesiyle iki kişiyi darbedip, bir kişinin ölümüne sebep olan milli sporcu Berke Şahin gözaltına alındı.

DHA | 08.09.2019 - 16:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kadıköy'de, milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darbetmeye başladı. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı.

HIRSINI ALAMADI KOVALAMAYA BAŞLADI

Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı.

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

BIÇAKLADIĞI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darbetmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darbettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken,  yaralı tekrar yere yığıldı. Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

MİLLİ SPORCU GÖZALTINA ALINDI

Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Milli sporcu Berke Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu


Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Milli sporcu 'yan baktın' diyerek katil oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında kutladı

83
Süleyman Soylu'ndan İstanbul'a kayyum açıklaması

Süleyman Soylu'ndan İstanbul'a kayyum açıklaması

458
Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı

90
Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

62
A Milli Takımımızın grubunda son durum

A Milli Takımımızın grubunda son durum

55
Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

Şenol Güneş: 0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu

61
Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

Boris Johnson'ın kabinesinde yaprak dökümü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir